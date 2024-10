Eleições 2024: veja onde votam os candidatos à Prefeitura de Santarém neste domingo (27)

Milhares de eleitores brasileiros voltam às urnas neste domingo (27) para o segundo turno das eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito em vários municípios do país. No Pará, o pleito ocorre apenas em Belém e Santarém. Nas duas cidades paraenses, a previsão é que os candidatos aos cargos do executivo municipal cumpram as suas obrigações eleitorais pela manhã.

Em Santarém, a equipe de JK do Povão (PL) não informou sobre o horário e nem local de votação do candidato. Zé Maria Tapajós (MDB), deve votar às 9h, no Colégio Álvaro Adolfo.



Após a votação realizada no primeiro turno, em 6 de outubro, o candidato Zé Maria (MDB) obteve 94.321 votos, o que corresponde a 49,73% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou JK do Povão (PL), que alcançou um total de 79.506 votos, chegando a 41,92% dos votos válidos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Segundo turno: resultado das eleições deve sair às 18h em Belém e 19h em Santarém]]

[[(standard.Article) Segundo turno: Belém e Santarém terão esquema de segurança especial neste domingo (27)]]

Trajetória dos candidatos

Zé Maria Tapajós já foi vereador por seis mandatos, ocupando por quatro vezes a presidência da Câmara Municipal. Ele também já exerceu o cargo de deputado estadual entre 2021 e 2023, após ganhar a suplência de Renato Ogawa, eleito prefeito de Barcarena, em 2020.

Jk do Povão iniciou sua carreira política em 2021, como vereador. Anteriormente, comandava o Blog do JK, o que deu a ele visibilidade no município de Santarém.