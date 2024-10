Eleições 2024: ‘Belém e Santarém estão em festa’, diz Helder Barbalho após resultados do 2º turno

O governador do Pará, Helder Barbalho, comemorou a vitória do MDB no estado após o resultado do segundo turno das eleições de 2024. Belém e Santarém vão ser governadas pela sigla a partir de 1º de janeiro de 2025.

Igor Normando foi eleito com 56,36% dos votos na capital paraense e Zé Maria garantiu 51,97% em Santarém. Ambos derrotaram candidatos do Partido Liberal (PL): Delegado Éder Mauro e JK do Povão, respectivamente.

“Belém e Santarém estão em festa! Parabéns, @igornormando @cassioandradeoficial na nossa Capital da Amazônia”, disse Barbalho. “Igualmente, cumprimento @zemariatapajos @vercarlosmartins na Pérola do Tapajós”.

Durante o pleito deste ano, o MDB garantiu a maioria das prefeituras no estado. “Agora, vamos seguir juntos trabalhando no ritmo do Pará”, completou o governador.