Veja os cinco municípios do Pará inseridos nas 30 rotas turísticas estratégicas do Governo Federal

O programa Investe Turismo, criado pelo Ministério do Turismo (MTur) em 2019, estabeleceu o planejamento intitulado 30 Rotas Turísticas Estratégicas, que contemplou 152 municípios e traçou as condições de transporte das rotas, incluindo estrutura e integração de modais, com foco na geração de empregos, segundo o governo federal. Do Pará, foram incluídos os municípios de Belém, Salvaterra, Soure, Santarém (e vilas de Alter do Chão e Ponta de Pedras) e Belterra.

VEJA MAIS

De acordo com o MTur, para a inclusão no programa, foram considerados aspectos como acesso, conectividade, venda conjunta e existência de projetos de consolidação das rotas como produto turístico. "A pasta observou a participação de municípios incluídos no Mapa Brasileiro do Turismo e classificados nas categorias A, B, C ou D; ter destinos já promovidos em âmbito nacional pelo Ministério do Turismo e pelo menos um consolidado no mercado internacional; ter patrimônios mundiais da humanidade, eleitos pela Unesco", completa o ministério.

Legenda (Carlos Macapuna | Divulgação | soure.pa.gov.br)

Além das 30 rotas turísticas, o MTur anuncia que trabalha, para 2022, em ações como "o lançamento de um pacote de ações para o desenvolvimento do turismo náutico no país, a oferta de capacitações para profissionais do setor e a entrega de obras de infraestrutura turística que qualificarão os nossos atrativos para esta retomada", comunica.

O presidente da Federação das Associação dos Municípios do Estado do Pará (Famep) e prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, declara que os municípios selecionados estão entre os de melhor estrutura para o turismo no Pará. "O que fortalece a promoção do turismo. Vale lembrar que a vila de Alter do Chão foi eleita como o principal destino nacional em 2021", destaca.

Belterra também está entre os municípios contemplados (Tarso Sarraf / O Liberal) Belterra também está entre os municípios contemplados (Tarso Sarraf / O Liberal)

Nélio Aguiar demarca ainda que vias de acesso aos destinos turísticos são os principais componentes para que a atividade seja desenvolvida de forma segura e eficaz. "Além de boa malha aeroviária, O Estado do Pará tem a particularidade de ter como diferencial suas hidrovias para a prática do turismo. É importante que alguns aspectos sejam levantados: a segurança dos meios de transporte, sejam eles hidroviários ou não, a melhoria dos portos e aeroportos, que são fundamentais, não só ao turismo, como também para beneficiar os moradores locais em seus ofícios e tarefas", afirma.

"O Estado do Pará é rico em atrativos turísticos e o processo de desenvolvimento desta atividade econômica vem sendo tratado de forma estratégica pelos nossos municípios, com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a Famep e com a Confederação Nacional de Municípios (CNM). Ainda não temos informação da ampliação para outros municípios em relação ao Programa Investe Turismo, mas ações são levadas a todas as regiões turística do Estado", conclui Nélio Aguiar.

Além dos municípios paraenses, as 30 Rotas Turísticas Estratégicas incluem munícipios da região Norte como Manaus, Novo Airão e Presidente Figueiredo, no Amazonas; Palmas, Mateiros e Ponte Alta do Tocantins, em Tocantins; e Rio Branco, no Acre.