Árvore de mil anos pode ser visitada no Pará: veja como e onde ela fica

Muitas pessoas que visitam Alter do Chão, mais conhecido como o Caribe da Amazônia, não sabem que dentro do município de Santarém há uma reserva natural fechada, a Floresta Nacional dos Tapajós, com mais de 520 mil hectares. E, mais curioso ainda, é a oportunidade de explorar, de forma gratuita, uma trilha que leva até a “vovó samaúma”, uma árvore que tem entre 900 a 1100 anos e é a grande atração turística do local.

Além de entrar na conversação e ter mais contato com a natureza, fazer pausas para tirar foto, o visitante pode conhecer uma parte da comunidade que mora dentro da região, experimentar a culinária, que tem como base os peixes recém capturados, conhecer o artesanato e, se quiser, hospedar-se nas pousadas. Ficou com vontade de explorar uma parte do Pará? Saiba como montar o roteiro:

Onde fica localizada a árvore de mil anos no Pará?

A Floresta Nacional do Tapajós está localizada no município de Belterra. Na Av. Brasil, 945, no Centro, Rurópolis - PA, 68165-000. A “vovó samaúma” fica dentro da conversação ambiental, na comunidade Maguari. O acesso pode ser terrestre ou fluvial.

Quanto tempo demora para chegar até a “vovô samaúma” na Floresta Nacional do Tapajós?

O percurso para entrar na floresta pode ser terrestre pela cidade no Aeroporto Internacional de Santarém - Maestro Wilson Fonseca, com voos diários para: no Pará , saindo de Itaituba , Altamira e Belém ; em Manaus ; Brasília , no Distrito Federal. A viagem pode variar entre 30 minutos a três horas.

pela cidade no - Maestro Wilson Fonseca, com voos diários para: no , saindo de , e ; em ; , no Distrito Federal. Se for fluvial, com embarcações saindo principalmente de cidades como Manaus (30 horas de viagem), Macapá (36 horas de viagem), Itaituba (8 horas), Altamira (26 horas de viagem) e Belém (60 horas de viagem).

A trilha dentro da Floresta Nacional do Tapajós, no Pará (Reprodução/ Guia Para Viajar Mlehor)

Quanto dura o percurso para encontrar a árvore de Samaúma na Floresta Nacional do Tapajós, no Pará?

O percurso para encontrá-la é de pouco mais de 14 quilômetros de extensão entre o início da unidade e a flora, em sete horas consecutivas. Mas, pode ser feita pausadamente em até cinco dias.

Que horas funciona o espaço de visitação da Floresta Nacional do Tapajós, no PA?

A floresta pode ser visitada o ano inteiro, com funcionamento de 8h às 18h.

Quanto paga para entrar na Floresta Nacional do Tapajós, no PA?

A entrada é gratuita. Para grupos pequenos (com menos de 10 pessoas), não precisa de solicitação para a entrar Mas, se quiser fazer uma trilha mais elaborada para visitar a “vovó samaúma” é de R$ 100.

O que é preciso levar para entrar na Floresta Nacional do Tapajós e conhecer a Samaúma?

Atualmente, é obrigatório utilizar máscara e apresentar, na entrada, o comprovante de vacinação com as duas doses registradas.

O que fazer dentro da Floresta Nacional do Tapajós, no Pará?

É possível tomar banhos em praias e igarapés;

Fazer caminhadas por grandes árvores da vegetação;

Conhecer o artesanato local;

Passeios de barco e de canoa pelo igapó e igarapés;

Pernoite autorizada nas comunidades;

Visitação às comunidades indígenas com prévia autorização da FUNAI e das aldeias.

