Vale Gás: veja quem vai receber benefício nesta quarta-feira (29/06)

Nesta quarta-feira (29/06), as famílias em situação de extrema vulnerabilidade social no Pará vão receber o pagamento do programa "Vale Gás", que garante o valor em torno de R$ 53 para a compra de um botijão de 13 quilos. Os beneficiários irão receber conforme o final do Número de Inscrição Social (NIS). O benefício pode ser sacado em qualquer lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento.

Confira o calendário de pagamento da 4ª parcela do Vale Gás

Nesta quarta-feira (29/07) receberão os benefíciarios que possuem o final do NIS com o número 9. Confira o calendário completo:

Final do número de NIS - Data de pagamento

7 - 27 de junho

8 - 28 de junho

9 - 29 de junho (quarta-feira)

0 - 30 de julho (quinta-feira)

Quem pode receber o Vale Gás?

Podem receber o auxílio do governo as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606).

Além disso, têm direito famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que prevê um salário mínimo mensal (R$ 1.212) à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família.

E a lei ainda estabelece que o auxílio será concedido "preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência".

Qual será o valor do auxílio Vale gás em abril?

Devido ao preço médio do botijão, registrado no Brasil em 02 de abril, ter sido de R$ 113,63, estima-se que o valor do auxílio Vale gás será em torno de R$ 53.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)