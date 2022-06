Vale-gás: confira o calendário dos últimos dias de pagamento em junho

Na próxima semana, até a quinta-feira (30), os usuários do vale-gás, auxílio pago pelo governo federal, receberão o pagamento do mês de junho. O depósito é feito nos meses pares, junto com as parcelas do Auxílio Brasil – que se baseiam no final do Número de Inscrição Social (NIS).

Já receberam as pessoas que têm o final da inscrição de 1 a 6. Na segunda-feira (27), terão acesso aqueles com NIS terminado em 7; os que têm final 8 recebem na terça-feira (28); 9, na quarta-feira (29); e 0, na quinta-feira (30), de acordo com o Ministério da Cidadania.

O valor pago é de R$ 53, que corresponde a 50% da média dos últimos seis meses do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). No total, serão 5,68 milhões de famílias contempladas em junho, totalizando um repasse de R$ 301,2 milhões.

Na divisão por regiões, a Nordeste é a que mais terá beneficiários do Auxílio Gás em junho de 2022. São 2,7 milhões de famílias, com transferência de R$ 146 milhões. Na sequência aparecem as regiões Sudeste (1,8 milhão de contemplados), Norte (545 mil), Sul (356 mil) e Centro-Oeste (178 mil). O programa tem duração de cinco anos. Como o pagamento será a cada dois meses, a previsão é de que sejam pagas 30 parcelas. Quem tem direito ao vale-gás Podem receber o auxílio do governo as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606). Além disso, têm direito famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que prevê um salário mínimo mensal (R$ 1.212) à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família. E a lei ainda estabelece que o auxílio será concedido "preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência". Como é feito o pagamento do vale-gás Dentro do mesmo cronograma do Auxílio Brasil, o pagamento do vale-gás leva em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil podem ser utilizados para o recebimento do vale-gás. O saque pode ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. O benefício pode ainda ser pago em poupança social digital do Caixa Tem. A validade da parcela do benefício do Programa Auxílio Gás é de 120 dias, contados da data em que for disponibilizado o benefício na opção de pagamento. É possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem e Atendimento Caixa, pelo telefone 111. Em caso de dúvidas o beneficiário pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

Confira o calendário de pagamento da semana que vem, por final do NIS:

7: 27 de junho

8: 28 de junho

9: 29 de junho

0: 30 de julho

Fonte: Ministério da Cidadania