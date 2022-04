Auxílios "Água Pará" e "Vale Gás" ajudam famílias no Pará; veja como receber os benefícios

O Programa "Água Pará", da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), já cadastrou cerca de 175 mil famílias, o que representa mais de 700 mil pessoas beneficiadas e um investimento de 46 milhões do Governo. A expectativa, porém, é alcançar cerca de 365 mil famílias, garantindo o custeio do consumo de água do consumo de água dessas pessoas pelo Governo, durante o período de dois anos. As informações são da Agência Pará.

Como funciona o Água Pará?

Ele possibilita a transferência direta de renda, que visa garantir o pagamento de custos de obtenção de água potável para famílias de baixa renda, contribuindo para a erradicação da pobreza e melhoria das condições de saúde da população em situação de vulnerabilidade.

Em setembro de 2021, foram entregues as primeiras contas pagas para os clientes da Cosanpa beneficiados pelo programa.

Como se cadastrar?

É possível se cadastrar em todas as unidades da Companhia dentro do estado, nos 52 municípios atendidos.

Quais os critérios para receber o benefício do Água Pará?

O beneficiário deve estar inscrito no programa

Possuir inscrição no CadÚnico e o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF.

Registrar um consumo mensal de até 20 m³ (metros cúbicos), apurado de acordo com medição constante da fatura. O consumo mensal excedente discriminado na fatura deverá ser pago pelo beneficiário.

Quais os documentos necessário para se cadastrar no Água Pará?

Originais e cópias do RG e CPF

Uma conta da Cosanpa (se já for cliente).

Comprovante de residência.

Cartão do programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) ou resumo do CadÚnico

Vale Gás

O programa "Vale Gás" foi lançado no dia 23 de setembro de 2021 no Estado, com o objetivo de minimizar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 entre a parcela da população mais vulnerável econômica e socialmente. A primeira etapa foi realizada no mês de outubro do ano passado, mas após aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), houve continuidade com os pagamentos distribuídos da mesma forma que na primeira etapa: duas parcelas de R$ 100,00.

O pagamento é feito apenas nas agências do Banco do Estado do Pará (Banpará) com base no calendário elaborado pelo banco.

Quem tem direito ao Vale Gás?

O objetivo do programa é ajudar pessoas com renda per capita igual a zero e que estão incluídas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

No site https://ce.banpara.b.br/valegas/ os beneficiários podem consultar e confirmar o depósito dos R$ 100,00, e também pelo site da Seaster (https://www.seaster.pa.gov.br/programa_valegas.html).

O calendário do pagamento da terceira parcela encerrou no dia 21 de março, para os nascidos em novembro e dezembro.