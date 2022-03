Vale-gás: saiba quem tem direito a receber o dinheiro do benefício em abril

Em meio à alta de preços do gás de cozinha, os cidadãos de baixa renda têm uma alternativa para comprar o botijão de 13 quilos: o vale-gás, como é popularmente conhecido um programa criado pelo governo federal no ano passado. O auxílio utiliza a mesma base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para fazer o pagamento. Por isso, o vale-gás não precisa de inscrição.

Quem tem direito ao vale-gás?

O público-alvo do auxílio são as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa (R$ 606); as que tenham entre os residentes alguém que receba o BPC, que prevê um salário mínimo mensal (R$ 1.212) à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais; e, preferencialmente, as que tenham mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Como é o pagamento do vale-gás?

A partir do momento em que o cidadão está apto a receber o benefício, pode ter acesso ao auxílio do governo. O pagamento é bimestral e o valor corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos nos seis meses anteriores, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em fevereiro, por exemplo, o auxílio ficou no valor de R$ 52.

Neste ano, o pagamento será feito nos meses pares (fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro), nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil. Os beneficiários recebem de acordo com o último algarismo do Número de Inscrição Social (NIS).

Como sacar o vale-gás?

Como a base de dados é a mesma do Auxílio Brasil, o vale-gás utiliza os mesmos cartões e senhas do saque do benefício. Neste caso, o saque pode ser feito nas Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. O benefício pode ainda ser pago em poupança social digital do Caixa Tem.