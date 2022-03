Aumento do preço do botijão de gás é de R$ 15 a R$ 20 para o consumidor do Pará, diz Sergap

O advogado e presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do Estado do Pará (Sergap), Francinaldo Oliveira, informou que não foi surpresa o anúncio de aumento no preço do gás feito pela Petrobrás. Porém, o percentual alto de reajuste, que alcançou 16%, supreendeu.

VEJA MAIS

"Com isso, um botijão de 13 quilos na refinaria, terá uma aumento de R$ 8,06. Para o consumidor, esse aumento, depois de colocado todos os custos da distribuidoras, dos revendedores e o imposto estadual, deve chegar a R$ 15 ou R$ 20 reais", revela.

Ou seja, conforme o exemplo citado por Francinaldo, um botijão de gás que hoje é vendido a R$ 115, poderá passar a ser vendido por cerca de R$ 130.

"Desde hoje cedo as distribuidoras já estão vendendo gás com os novos preços, contemplando os aumentos impostos pela Petrobrás no dia de ontem [quinta-feira, 10]".