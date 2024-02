Turismo gerou mais de R$ 750 milhões em receita ao Pará em 2023, um aumento de 13%

Um milhão de turistas nacionais e internacionais visitaram destinos paraenses - especialmente nos segmentos de sol, praia e ecoturismo - em 2023, número 11% acima do registrado em 2022, segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA). Os gastos desses visitantes geraram mais de R$ 750 milhões em receitas para o Estado no ano passado - valor que representa uma alta de 13% na comparação ao ano anterior.

VEJA MAIS

O movimento no ano passado foi formado por 990 mil turistas nacionais, 10% a mais que em 2022, e 54 mil turistas internacionais, num aumento de 40% em relação ao ano anterior.

Para o secretário de Turismo do Pará Eduardo Costa, os números demonstram a força do Pará como destino de atração nacional e internacional de turistas. "E apontam que nossas estratégias de promoção e comercialização estão caminhando na direção certa das novas tendências do turismo global. Nosso objetivo é seguir nessa forte retomada e superar em breve os números pré-pandemia", declarou.

Ao longo de 2023, o setor do turismo gerou aproximadamente 60 mil empregos em todo o Pará. Conforme pesquisa conjunta realizada pela Setur e Dieese-PA, os destinos turísticos mais procurados foram Belém, que vai receber a 30ª Conferência da ONU sobre o Clima, a COP 30, em 2025, Soure e Salvaterra, no Marajó; Salinópolis, banhada pelo Oceano Atlântico; e Santarém e Alter do Chão, no oeste paraense.

O levantamento mostra que a grande maioria dos turistas que visitaram o Pará (94%) têm a intenção de retornar aos municípios paraenses e 92% recomendariam o Estado em viagens para amigos, familiares ou conhecidos.

Supervisor técnico do Dieese-PA, Everson Costa explica que o principal indutor do turismo é o setor de serviços. "Alguns aspectos nos chamam atenção. Aumentou a quantidade de municípios paraenses que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro. E para além disso, há uma expectativa do próprio setor de injeção de recursos do turismo em bilhões de dólares, crescendo em relação ao ano passado. Ou seja, 2024 será de novo o ano do turismo", avalia.

"E com o Pará se inserindo cada vez mais nesse contexto, a tendência é que o emprego cresça principalmente no setor de serviços, como turismo, hospedagem, transporte. E ainda, nem estamos olhando a COP. Se incluirmos a COP nesse cenário de análise, os números são mais otimistas ainda", acrescentou Everson.

Pesquisa

Veja os resultados da pesquisa sobre Turismo no Pará

- Em 2023, número de turistas estrangeiros no Pará foi de 54 mil, 40% mais que em 2022. Apesar do resultado positivo, ainda está abaixo do período pré-pandemia, quando o número de turistas internacionais chegou a 120 mil.

- O Pará recebeu ainda 990.035 turistas nacionais no ano passado.

- Mais de 3,6 milhões de pessoas passaram pelo Aeroporto Internacional de Belém em 2023, considerando embarques, desembarques e conexões - um aumento de 9% em relação ao ano anterior.

- O Pará possui um turista de perfil bem diversificado, devido suas características geográficas, territoriais, culturais e étnicas. Os turistas costumam visitar o Estado em busca dos produtos, atrativos e destinos dos mais variados segmentos e que se apresentam distribuídos ao longo de suas 14 Regiões Turísticas.

- A maioria desses turistas que vêm ao Pará são provenientes dos Estados do Maranhão, Amapá, São Paulo, Amazonas, Goiás, Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará.

- As mulheres são a maioria entre o público visitante, sendo que 66% do total possui entre 26 e 50 anos.

- Os turistas que chegam ao Pará são professores, autônomos, vendedores, empresários, dentre outras profissões. A maioria possui uma renda entre 1 e 5 salários mínimos (78%) e grande parte possui o nível superior (38%).

- Os principais motivos da visita dos turistas aos municípios do Estado do Pará são lazer (42%), visitar amigos e parentes (36%) e negócios (14%).

- Os turistas que visitam o Pará costumam se hospedarem casa de parentes (41%), casa de amigos (19%) e hotéis/pousada (21,5%).

- O meio de transporte mais utilizado pelos turistas foram barcos/navios (26,6%), ônibus (26,4%), carro próprio (22%) e avião (9,2%).

- Esses turistas viajam sozinho (35,6%), com a família/filhos/parentes (31,2%) e com o cônjuge e/ou namorados (15,4%).