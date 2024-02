Turistas vão precisar pagar duas taxas para visitar Jericoacoara; valor chega a quase R$ 91

Os turistas que pretendem visitar o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, vão precisar desembolsar um pouco mais após a concessão do local. Além da taxa municipal de turismo, será preciso pagar por um ingresso. O custo total chega a quase R$ 91.

VEJA MAIS

De acordo com o contrato redigido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do governo federal, a concessionária do parque vai poder cobrar ingressos, neste primeiro ano de concessão, a partir de R$ 50.

Além disso, a concessionária será responsável por arrecadar também a taxa municipal de turismo, cobrada pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, atualmente no valor de R$ 41,50. Com isso, o visitante deve desembolsar um total de pelo menos R$ 91,50, combinando o ingresso e a taxa de turismo do município.

O valor dos ingressos não pode ultrapassar o pré-estabelecido no contrato. O texto, no entanto, prevê reajustes anuais. O valor do ingresso deve ser:

1º ano de concessão: R$ 50 reais

2º ano de concessão: R$ 70 reais

3º ano de concessão: R$ 90 reais

4º ano de concessão: R$ 110 reais

5º ano de concessão: a partir de R$ 120 reais, com reajustes anuais tendo em vista a inflação

O contrato também dispõe que estão isentos de pagar ingressos:

Crianças de até seis anos

Guias de turismo e pesquisadores em atividade ambiental

Pessoas inscritas do CadÚnico

Moradores de Camocim, Cruz e Jijoca de Jericoacoara, municípios que fazem parte do Parque Nacional de Jericoacoara.

O contrato destaca que o ingresso dá direito somente à entrada no parque, e que qualquer outro serviço prestado pode ser cobrado pela concessionária. De acordo com as normas do contrato, o poder concedente, isto é, o governo federal, vai ficar com 5% da receita bruta que a concessionária obter mensalmente.