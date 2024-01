Criada pela Prefeitura de Altamira, Belém celebra lançamento da Rota Turística do Cacau ao Chocolate

A capital paraense foi escolhida para celebrar o lançamento da Rota Turística do Cacau ao Chocolate, criada pela Prefeitura de Altamira com o objetivo de promover o turismo relacionado à produção de cacau no Estado. O evento aconteceu nesta quinta-feira (25), em Belém, e contou com a participação de empreendedores do segmento e representantes do município localizado no Sudoeste paraense.

Pioneiro na região, o projeto é resultado de investimentos em bioeconomia e pequenos agricultores da Transamazônica. Além de Altamira, outros quatro municípios estão incluídos na Rota: Anapu, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará. A rota do cacau já acontecia anteriormente de maneira informal, no entanto, a iniciativa reuniu os principais produtores do fruto amazônico e desenvolveu um mapa exclusivo para estimular a visitação nas fábricas de chocolates entre os moradores e turistas.

Ao longo da Transamazônica, os visitantes poderão conhecer fazendas de cacau, aprender sobre o processo da cadeia produtiva do cacau até o chocolate, explorar a cultura local, além de apreciar as belezas naturais da região.

Turismo sustentável

O prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, explica que, dentro das fazendas, é possível observar as etapas de cultivo e colheita do cacau, participar de degustações de chocolates artesanais e conhecer mais sobre a história e as tradições relacionadas ao cacau.

“O lançamento da rota turística do cacau e do chocolate da Transamazônica do Xingu tem o objetivo de apresentar para os visitantes da região os produtos que já existem, tanto a nível de fazendas de cacau quanto a nível de fábricas de chocolate, para que aquele turista que queira conhecer o processo criativo e produtivo do chocolate, mas que não não sabe, por exemplo, que o chocolate vem do cacaueiro. Toda essa experiência está pronta para ser apresentada, depois ele pode levar como souvenir os chocolates que são feitos na Transamazônica e que, inclusive, já foram premiados até na Europa”, conta o gestor.

Gomes ressalta que a ideia surgiu após Altamira ser reconhecida internacionalmente pelo Festival Internacional do Cacau e do Chocolate. Atualmente, o Pará ultrapassou a Bahia e se consolidou como o maior produtor de cacau do Brasil, com destaque para a região Transamazônica, que é responsável por cerca de 86% do que é produzido no Estado e conta com uma área de 300 mil quilômetros quadrados de florestas preservadas.

“Isso representa cerca de 32% das florestas que o Pará tem preservadas. Essa rota turística é muito importante para movimentar a economia, o comércio da região e do estado, mas também tem a preocupação com a sustentabilidade, já que o cacau é considerado uma cultura eco-friendly, amiga da natureza, porque ela não polui, pelo contrário, ajuda na questão da sustentabilidade, pois recupera áreas degradadas”, enfatiza Claudomiro Gomes.

Ulysses Maia, representante de uma das produtoras de chocolates que fazem parte da rota, afirma que a rota trará mais visibilidade a todo o processo produtivo, além de reconhecer o trabalho feito pelas famílias do entorno.

“O sítio é de agricultura familiar, com mais de 40 famílias que trabalham no local. Agora, os turistas vão poder conhecer o sítio onde é plantado e fabricado o chocolate, vão conhecer todo o processo de fabricação, processo de fermentação, de secagem, de torra, então o turista vai ver esse olhar nessa perspectiva de como é feito e produzido o cacau aqui na Amazônia”, aponta o colaborador.