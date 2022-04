Trabalhadores podem sacar até mil reais do FGTS; saiba como

A partir desta quarta-feira (20), os trabalhadores nascidos em janeiro poderão fazer o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

No geral, o dinheiro dessas contas, direito do trabalhador brasileiro com carteira assinada, só pode ser sacado em situações específicas, como na compra da casa própria, aposentadoria ou na demissão sem justa causa. Mas agora o governo publicou uma Medida Provisória (MP) liberando esse saque extraordinário.

Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício desde o último dia 8 deste mês, além de poderem ver os valores e datas para receber o dinheiro. As consultas podem ser feitas pelo site e nas agências da Caixa Econômica ou pelo aplicativo FGTS.

Preciso solicitar o saque do FGTS?

Não é preciso solicitar o valor; o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Lembrando que nenhum trabalhador é obrigado a fazer o saque, ele é opcional. Se não tiver interesse, pode indicar que não deseja receber o saque extraordinário do FGTS.

Calendário de pagamento do FGTS 2022

O pagamento começa nesta quarta, dia 20 de abril, e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Por exemplo, esta primeira data é para quem nasceu em janeiro, mas os nascidos em fevereiro recebem a partir do dia 30 deste mês, quem nasceu em março a partir de 4 de maio, e assim por diante.