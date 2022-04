FGTS extraordinário: Entenda os detalhes para receber o benefício

Iniciou nesta sexta-feira (08/04) a consulta ao saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Pelo sistema da Caixa Econômica Federal e pelo aplicativo do FGTS, os trabalhadores podem realizar a consulta para saber o saldo de suas contas. Confira mais detalhes do benefício e como sacar:

Como consultar o saldo do FGTS extraordinário pelo Site e Aplicativo do benefício?

Quem tem direito ao FGTS extraordinário?

Qual o calendário de saque do FGTS extraordinário?

Quais serviços vão estar disponíveis no App e Site do FGTS extraordinário?

Onde será o pagamento do FGTS extraordinário?

