FGTS extraordinário: Veja quais serviços devem estar disponíveis no App e Site do Benefício

A partir desta sexta-feira (08/04) está liberada a consulta ao saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Pelo sistema da Caixa Econômica Federal e pelo aplicativo do FGTS, os trabalhadores podem realizar a consulta para saber o saldo de suas contas. Além disso, também terão acesso a outros serviços. Confira quais funcionalidades os trabalhadores que possuem direito ao FGTS possuem no Site e App.

O trabalhador que possui saldo na conta do Fundo de Garantia pode sacar valores de até R$ 1.000. A liberação dessas quantias faz parte de um pacote do Governo Federal, que busca estimular a economia do país.

Quais serviços devem estar disponíveis no Aplicativo do FGTS?

No aplicativo e nas agências da Caixa, os trabalhadores com direito ao saque do FGTS extraordinário terão mais funcionalidades do que no site. Será possível:

Consultar o valor a ser creditado

Consultar a data de crédito na poupança social digital

Informar que não quer receber o crédito do valor

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS

Fazer a alteração cadastral para criação da conta-poupança

Já no site, os trabalhadores com direito ao saque do FGTS extraordinário terão funções limitadas. O trabalhador só consegue consultar:

Se tem direito ao saque extraordinário do FGTS;

A data de crédito na Conta Poupança Social Digital.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)