FGTS: Confira o calendário do saque extraordinário do benefício

Teve início, nesta sexta-feira (08/04), a consulta ao saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Apesar de alguns problemas com o sistema da Caixa Econômica Federal, os trabalhadores podem entrar no site ou no app do FGTS para saber se estão aptos e se gostariam de sacar o dinheiro. Confira o calendário de saques do FGTS.

O trabalhador que possui saldo na conta do Fundo de Garantia pode sacar valores de até R$ 1.000. A liberação dessas quantias faz parte de um pacote do Governo Federal, que busca estimular a economia do país.

Qual o calendário para o saque do FGTS?

Os saques do FGTS serão autorizados entre 20 de abril e 15 de junho. Tudo será feito conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Mês de nascimento - Data de depósito

Janeiro - 20 de abril (quarta)

Fevereiro - 30 de abril (sábado)

Março - 4 de maio (quarta)

Abril - 11 de maio (quarta)

Maio - 14 de maio (sábado)

Junho - 18 de maio (quarta)

Julho - 21 de maio (sábado)

Agosto - 25 de maio (quarta)

Setembro - 28 de maio (sábado)

Outubro - 1 de junho (quarta)

Novembro - 8 de junho (quarta)

Dezembro - 15 de junho (quarta)

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)