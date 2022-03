FGTS emergencial: Quem aderiu ao saque-aniversário tem direito ao dinheiro fora de época?

A Caixa Econômica Federal irá liberar, a partir do dia 20 de abril, o “saque emergencial” do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os interessados, que estiverem aptos a receber poderão sacar até R$ 1 mil. Veja o calendário e mais detalhes sobre o recurso:

VEJA MAIS

O saque emergencial faz parte de um pacote de medidas do governo federal para o estímulo à economia. Cerca de 42 milhões de pessoas podem optar, ou não, pelo saque do dinheiro do novo fundo.

Até quando posso fazer o resgate do dinheiro do FGTS emergencial?

O saque estará liberado a partir do dia 20 de abril e ficará disponível para resgate até o dia 15 de dezembro de 2022.

Quanto posso sacar do FGTS emergencial?

As pessoas que estiverem aptas ao novo fundo podem sacar qualquer quantia em dinheiro até R$ 1 mil

Confira o calendário do saque FGTS de até R$ 1 mil

Veja as datas de liberação dos novos recursos do FGTS emergencial. A ordem dos saques será de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Entenda:

Mês de nascimento Data de depósito no Caixa Tem Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Quem pode sacar o FGTS emergencial?

Irá poder sacar o dinheiro do FGTS emergencial todos os trabalhadores com saldo em contas ativas (emprego atual) ou inativas (empregos antigos). O limite é até R$ 1 mil, mesmo se a pessoa tiver quantia maior acumulada. Veja as categorias:

Trabalhadores rurais, inclusive safreiros;

Trabalhadores contratados em regime temporário;

Trabalhadores contratados em regime intermitente;

Trabalhadores avulsos;

Diretores não empregados;

Trabalhadores que desempenham atividades no lar;

Atletas profissionais.

Quem não vai poder sacar o FGTS emergencial?

Não poderá sacar os novos saques do FGTS emergencial os trabalhadores que estiverem com saldo bloqueado na conta do FGTS. Além disso, quem tiver uma conta, mas sem saldo, também não terá acesso ao saque.

Quem aderiu ao saque-aniversário pode sacar o novo fundo?

Não. Quem optou pela antecipação do saque-aniversário, usando-o na garantia de empréstimos em bancos, também não terá dinheiro liberado para saque.

Como consultar o FGTS emergencial?

Para saber o valor que receberão pelo FGTS emergencial, os trabalhadores devem acessar o aplicativo do FGTS, a partir do dia 8 de abril. Também estão disponíveis para consulta o site FGTS, Internet Banking da Caixa (no caso de correntistas do banco) e nas próprias agências da estatal.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip).