Saque de R$ 1000 do FGTS: Quando será liberado e quem poderá receber?

O saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve ser anunciado pelo governo ainda nesta quinta-feira (17). É previsto a liberação de até R$1 mil por trabalhador, das contas ativas ou inativas no FGTS. A expectativa é que cerca de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada possam ser beneficiados pelo saque extra.

Essa poderá ser a terceira vez que saques extraordinários do FGTS são liberados. A primeira foi durante o primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, em 2019. A segunda, foi por meio do saque emergencial motivado pelos impactos da pandemia da covid-19.

O que é o FGTS?

É um fundo que cada trabalhador tem direito na Caixa Econômica Federal. Quem faz os depósitos nesse fundo é o empregador, que deve, a cada mês, depositar uma porcentagem do salário bruto nesta conta. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, esse valor é 8% do salário bruto, sem qualquer desconto.

Qual o objetivo do novo saque do FGTS?

Com o objetivo de impulsionar a economia do país, está previsto o novo saque do FGTS, que é um direito do trabalhador com carteira assinada. Com essa medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro deve assinar nos próximos dias, a estimativa é que R$30 bilhões sejam injetados na economia brasileira.

Como saber o saldo do FGTS?

Tudo pode ser feito por meio digital. Também existem outras formas de ter acesso ao valor disponível. Confira:

Aplicativo do FGTS

Disponível gratuitamente, é o meio mais fácil de conseguir acesso a todas as informações. O serviço está disponível para celulares Android (clique aqui para baixar) e iOs (clique aqui para baixar).

Correspondência

A cada dois meses, o saque do FGTS pode ser entregue na residência. Em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01, o trabalhador deve informar o interesse no recebimento do extrato impresso e informar o endereço completo.

Saque-aniversário do FGTS

Dependendo do dinheiro sacado pela modalidade de saque-aniversário, é possível que o valor recebido no novo saque seja menor.

Quem tem direito ao direito ao saque extra do FGTS?

O trabalhador é preciso se enquadrar nas seguintes categorias:

Trabalhadores rurais, inclusive safreiros;

Trabalhadores contratados em regime temporário;

Trabalhadores contratados em regime intermitente;

Trabalhadores avulsos;

Diretores não empregados;

Trabalhadores que desempenham atividades no lar;

Atletas profissionais.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)