Governo deve antecipar 13º de aposentados da Previdência e saque de R$ 1 mil do FGTS

O governo federal vai antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência, medida que já foi feita nos últimos dois anos. O anúncio deve ser feito nesta quinta-feira (17). As informações são do G1 nacional.

A primeira parcela do 13º deve ser paga em abril, e a segunda, em maio. Tradicionalmente, o 13º das aposentadorias e pensões do INSS é pago no segundo semestre.

Já o saque de R$ 1 mil do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores com carteira assinada depende de uma medida provisória a ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, o que deve ocorrer também na quinta-feira.