Governo Federal quer permitir novos saques do FGTS para impulsionar a economia

O Poder Executivo pretende garantir nova liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ideia é que cada cidadão com conta no fundo possa sacar até mil reais, o que deve injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira e beneficiar 40 milhões de pessoas, segundo estimativas da equipe do ministro Paulo Guedes. As informações são do Portal Metrópoles.

Para garantir a liberação desses recursos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve assinar uma medida provisória em cerimônia prevista para a próxima semana. Essa é apenas uma das medidas que estão sendo planejadas com o objetivo de impulsionar a economia do País.

Em 2017, durante a gestão de Michel Temer (MDB), o Executivo permitiu pela primeira vez saques de contas do FGTS, medida que Bolsonaro repetiu em junho de 2020, para amenizar a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus.

Essa nova liberação dos recursos está sendo articulada pela ala política do governo, que tem pressionado a equipe econômica a anunciar medidas que possam aumentar a popularidade de Bolsonaro.