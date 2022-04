FGTS extraordinário: Veja como consultar o saldo pelo Site e Aplicativo do benefício

Teve início nesta sexta-feira (08/04) a consulta ao saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Pelo sistema da Caixa Econômica Federal e também pelo aplicativo do FGTS, os trabalhadores podem realizar a consulta para saber o saldo de sua conta. Além disso, também são informados sobre outros detalhes do benefício. Confira o passo a passo para saber a quantia de dinheiro do FGTS em conta.

O trabalhador que possui saldo na conta do Fundo de Garantia pode sacar valores de até R$ 1.000. A liberação dessas quantias faz parte de um pacote do Governo Federal, que busca estimular a economia do país.

Como consultar o saldo do FGTS pelo aplicativo?

Para ter acesso a informações sobre o saldo (dinheiro) em conta no FGTS é necessário:

Atualizar ou baixar o aplicativo FGTS no celular;

no celular; Abrir o app e clicar em "Entrar no aplicativo";

O programa perguntará se pode utilizar caixa.gov.br; clique em "Continuar"

Informe o CPF, vá em "Não sou um robô" e, depois, em "Próximo"; se o programa pedir para identificar imagens, identifique-as e vá em "Verificar";

Informe a senha e clique em "Entrar";

Confirme seu endereço e clique em "Sim".

Obs: Se quiser cadastrar uma conta bancária, escolha essa opção; caso contrário, clique em "Voltar para a tela inicial".

O app irá informar o valor disponível, a data de depósito e como será o pagamento.

Como consultar o saldo do FGTS pelo Site?

Para ter acesso a informações sobre o saldo (dinheiro) em conta no FGTS por meio do Site, é necessário:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal;

Na página inicial, vá em " Saque Extraordinário do FGTS "

" Informe o CPF ou o número do PIS (caso não tenha o número do PIS, a consulta pode ser feita pelo Meu INSS ou pelo telefone 0800-7260207 (da Caixa);

Clique em "Não sou um robô" e vá em "Continuar";

O sistema pedirá para clicar em imagens, identifique-as e vá em "Verificar";

Será preciso informar sua senha de internet e clicar em "Continuar"; se não tiver ou não se lembrar, vá em "Cadastrar ou esqueceu senha?";

Informe o número do celular e diga se quer receber mensagens de SMS;

O último passo mostrará como você receberá os valores, o total liberado e a data do depósito

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)