FGTS: Trabalhadores encontram saldo zerado em sites e app do benefício

Começou nesta sexta-feira (08/04) a consulta ao saque extraordinário de R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). No entanto, problemas nos sistemas da Caixa Econômica Federal geraram muitas reclamações entre os usuários, que relataram não conseguir acessar o site ou o aplicativo do FGTS. Diversas pessoas ainda contaram que encontraram o saldo zerado na conta.

Logo no início desta manhã, os trabalhadores que tentaram acessar o site do FGTS relataram falhas no sistema e ainda afirmaram que não puderam checar os dados. E no App, segundo eles, muitos foram os casos de instabilidade. Já sobre o "sumiço do dinheiro", a situação virou meme na web e chegou a ser comparada com o confisco das poupanças durante o governo de Fernando Collor de Mello, em 1990.

Até o momento, é possível somente verificar se há saldo no Fundo de Garantia para que o trabalhador possa fazer a retirada de até R$ 1.000. Os saques serão autorizados entre 20 de abril e 15 de junho, conforme o calendário.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)