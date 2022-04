FGTS extraordinário: Veja quem tem direito ao benefício

A partir desta sexta-feira (08/04) está liberada a consulta ao saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Pelo sistema da Caixa Econômica Federal e pelo aplicativo do FGTS, os trabalhadores podem realizar a consulta para saber o saldo de suas contas. Confira quem tem direito ao benefício e como fazer a retirada.

O trabalhador que possui saldo na conta do Fundo de Garantia pode sacar valores de até R$ 1.000. A liberação dessas quantias faz parte de um pacote do Governo Federal, que busca estimular a economia do país.

Quem tem direito ao FGTS extraordinário?

Tem direito ao FGTS extraordinário o trabalhador que possui saldo na conta do fundo. A pessoa que também possuir mais de uma conta do Fundo de Garantia, pode fazer a retirada.

Além disso, também podem sacar a quantia os trabalhadores que:

Possuem contrato de trabalho formal, regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho),

Trabalhadores domésticos

Rurais

Temporários

Intermitentes

Avulsos

Safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita)

Atletas profissionais.

Como sacar o FGTS?

Para quem é titular de mais de uma conta do Fundo de Garantia, a retirada do FGTS ocorre da seguinte forma:

Primeiro, é sacado o dinheiro das contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo;

Depois, serão retirados os valores das demais contas vinculadas.

Quem NÃO tem direito ao FGTS extraordinário?

Não estará disponível para saque do FGTS extraordinário o dinheiro que:

Estiver bloqueado, como no caso de quem optou pelo saque-aniversário do FGTS.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)