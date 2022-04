FGTS extraordinário: Pagamento do benefício será pelo Caixa Tem; entenda

A partir desta sexta-feira (08/04) está liberada a consulta ao saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Pelo sistema da Caixa Econômica Federal e pelo aplicativo do FGTS, os trabalhadores podem realizar a consulta para saber o saldo de suas contas. Para facilitar as transações feitas com o dinheiro, o pagamento do benefício será pelo app do Caixa Tem. Entenda:

Quais transações podem ser feitas com o FGTS depositado no Caixa Tem?

Para facilitar o acesso do trabalhador, o dinheiro do FGTS será depositado em conta-poupança aberta pela Caixa no Caixa Tem. No aplicativo, é possível:

Receber e transferir dinheiro

Pagar boletos

Fazer compras

Realizar transferências por meio do Pix.

Também será possível

Sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e agências lotéricas (Neste caso, o trabalhador deve gerar uma senha).

O que acontece com quem devolver o dinheiro do FGTS extraordinário?

A pessoa que devolver o dinheiro do FGTS após o crédito e não quiser continuar com a poupança social digital poderá encerrá-la no aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta:

Ir na opção "Ajustes ou Configurações" (em alguns celulares aparece o símbolo de engrenagem);

Ao final da tela, basta clicar no botão "Encerrar minha conta".

A solicitação de encerramento será processada em até 30 dias.

Como devolver dinheiro do FGTS extraordinário?

O trabalhador que não quer receber o FGTS tem até 10 de novembro para desfazer a operação de crédito no aplicativo FGTS. Caso o dinheiro tenha sido depositado e não haja movimentação dos valores até 15 de dezembro, os recursos voltam para a conta do Fundo de Garantia, corrigidos.

