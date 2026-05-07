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Economia

Taxas de juros rondam estabilidade com Lula-Trump no radar, após dado da indústria

O mercado aguarda o encontro dos presidentes Luis Inácio Lula da Silva e Donald Trump (EUA), na Casa Branca, além das reuniões trimestrais do Banco Central com economistas, em São Paulo, e leilões de prefixados do Tesouro

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: MARK SCHIEFELBEIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quinta-feira, 7, com viés de baixa, após a queda da véspera, sob influência negativa do exterior e após a produção industrial subir 0,1% em março ante fevereiro, ficando acima da mediana das estimativas, de queda de 0,1%.

O mercado aguarda o encontro dos presidentes Luis Inácio Lula da Silva e Donald Trump (EUA), na Casa Branca, além das reuniões trimestrais do Banco Central com economistas, em São Paulo, e leilões de prefixados do Tesouro.

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,040%, de 14,045% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,480%, de 13,499%, o vencimento para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,575%, de 13,584% no ajuste de quarta (6).

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