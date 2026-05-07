Presidente do Bradesco elogia o Novo Desenrola e diz que clientes do banco já pediram adesão

O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, elogiou o Novo Desenrola, o programa do governo para renegociar dívidas, e disse que o banco já teve adesão de clientes que pediram para entrar no programa, mas o fôlego maior deve começar a partir desta quinta-feira, 7.

"O Desenrola é um bom programa para população", disse a jornalistas, ressaltando que para o Bradesco, não há relevância significativa do programa para a continuidade da estratégia do crédito, com o banco preferindo linhas com garantias.

Noronha disse que o Bradesco não foi procurado pelo governo para debater sobre um Desenrola para adimplentes, que tomaram crédito com juros mais altos e querem renegociar dívidas.

Perguntado sobre tendências para o retorno patrimonial (ROE, em inglês) do banco, que vem subindo trimestre a trimestre, Noronha disse que o banco não promete ROE. "Seguimos na jornada de lucro líquido crescente."

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Apetite ao risco mais conservador

Marcelo Noronha também disse que o apetite ao risco mais conservador não significa parar de emprestar. "Reitero o compromisso de crescimento gradual", afirmou na apresentação a jornalistas.

Noronha ressaltou que o agronegócio enfrenta "intempéries momentâneas", afetadas por fatores como a apreciação cambial e o clima.

O presidente do Bradesco contou que foi na Agrishow, em Ribeirão Preto, e falou com produtores agrícolas e representantes do setor. "Continuamos com apetite para o agro", disse, ressaltando que o banco segue operando tanto no grande quanto no médio produtor.

"Seguimos atuando na pessoa física no agro com quem tem boas garantias", completou.