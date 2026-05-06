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Economia

Governo estuda 2ª rodada do Desenrola para adimplentes com dívida de juro alto

Declaração foi dada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan

Estadão Conteúdo
fonte

Governo também está planejando uma linha do programa para os informais, informou o ministro Dario Durigan (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (6) que o governo estuda uma segunda rodada do Desenrola para adimplentes com dívidas de juros altos. Além disso, declarou que está em análise uma linha do programa para os informais, que deve ser anunciada no fim de maio ou no início de junho.

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"Ele (o informal) é quem mais toma juros caros no país e nós estamos estudando uma linha pros informais pra ser anunciada no fim de maio, começo de junho", declarou.

Ele participa do programa Bom dia, ministro, da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal.

"Nós estamos estudando uma segunda rodada pra quem tá adimplente e tem juros alto. Aqui, seja uma pessoa que é informal, por exemplo, o informal no país, que é um olhar que a gente tem com muito cuidado", completou.

No programa, Durigan também disse que Novo Desenrola é continuidade de processo iniciado na primeira versão do programa e que ele não criará uma cultura de pessoas não pagarem suas dívidas.

"A gente começou a lidar com endividamento pós-pandemia, pré-governo Lula, e agora nós vamos terminar esse processo. Não é um processo que vai durar, por isso a mobilização de 90 dias para você renegociar sua dívida. Não é para deixar para um segundo momento, é preciso pagar as nossas dívidas", afirmou.

Segundo ele, o setor financeiro aponta que a inadimplência é o principal fator do spread dos bancos e agora o governo está tentando reduzir esse fator. Ele foi enfático ao dizer que o programa como o Novo Desenrola não vai se repetir.

Durigan declarou que o problema para começar a rodar o programa pelos bancos foi um "ruído" que já foi resolvido, com todos os bancos operando.

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