Ideia é reconhecer o ganho de produtividade com o fim da escala 6x1, diz ministro da Fazenda

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (6) que é preciso reconhecer o ganho de produtividade com o fim da jornada 6x1 e afirmou que não cabe nenhuma compensação às empresas por conta da redução da carga semanal de trabalho. Ele participa do programa Bom dia, ministro, da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal.

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"Eu digo o seguinte, 40 horas por semana, com dois dias por semana, sem redução de salário e sem compensação com benefício fiscal. Não cabe dizer aqui que o Estado tem que indenizar o empresário. Agora, cabe, sim, discutir transições para casos específicos", afirmou.

Durigan disse ainda que grande parte das pessoas está à beira de um burnout e é preciso considerar a realidade do trabalho ao avaliar a escala. Segundo ele, só 3 em cada 10 brasileiros estão na escala 6x1, mas 80% deles é quem ganha até dois salários mínimos.

"O que eu sinto do trabalho hoje, da realidade do trabalho das pessoas, é que está todo mundo próximo do burnout. Porque, claro, as pessoas estão aumentando a sua produtividade", completou.