Dólar cai por exterior à espera de acordo EUA-Irã e reunião Lula-Trump no radar

O dólar opera em queda leve na manhã desta quinta-feira, 7, rodando a R$ 4,90 no mercado à vista, acompanhando a desvalorização global persistente da divisa americana. Os ajustes são contidos e a liquidez ainda é fraca em meio ao compasso de espera dos investidores por algum anúncio de avanço concreto nas negociações pelo fim da guerra entre EUA e Irã.

No radar está também o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, na Casa Branca, enquanto investidores analisam dados de produção industrial brasileira ainda fracos, porém, melhores do que o esperado no mercado.

A produção industrial brasileira subiu 0,1% em março ante fevereiro, segundo o IBGE, acima da expectativa do mercado, que previa queda de 0,1%. Na comparação anual, a indústria avançou 4,3%. No acumulado de 2026, a alta é de 1,3%, enquanto em 12 meses, passou de 0,3% para 0,4%.

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Em relação ao caso Master, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e seu irmão, Raimundo Nogueira, foram alvo de buscas da Polícia Federal na 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de crimes envolvendo a instituição financeira e Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça, que também determinou bloqueio de R$ 18,8 milhões em bens. A PF cumpre dez mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro.

No exterior, o BC norueguês, conhecido como Norges Bank, elevou os juros de 4% para 4,25%, enquanto o sueco Riksbank manteve os juros inalterados em 1,75%.

Empregadores nos Estados Unidos anunciaram planos de cortar 83.387 vagas em abril, o terceiro maior volume de cortes para o mês desde 2009, atrás apenas de abril de 2025 e do auge da pandemia, em abril de 2020, segundo a Challenger, Gray & Christmas.

A China sinalizou novamente que Taiwan será um tema prioritário antes da tão aguardada cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, na próxima semana, afirmando que Washington deve aderir ao princípio de "uma só China" para uma relação estável com Pequim.