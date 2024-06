Servidores do Ibama e ICMBio paralisam atividades em todo o país nesta quarta-feira (05/06)

A mobilização dos servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, do Plano Especial de Cargos do Ministério do meio Ambiente e Ibama (Pecma), aposentados e pensionistas da área ambiental completa seis meses na primeira semana do mês de junho. Pensando nisso, os servidores do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) comunicaram que nesta quarta-feira (05/06) se reúnem para uma paralisação em todo o país. A data coincide com o Dia Mundial do Meio Ambiente.

A ação também acontece em Belém. Na capital paraense, os servidores dos institutos ambientais se reúnem na manhã desta quarta-feira, a partir das 9h, na porta do prédio do Ibama, localizado na Av. Marquês de Herval, no bairro da Pedreira.

Segundo a Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do Pecma (Asibama), esta ação será um reflexo do “desinteresse do governo em fazer a reestruturação da Carreira e do Plano Especial de Cargos do MMA e do Ibama, o Pecma”.

A representação do Asibama no Pará explica que a paralisação é para pressionar o governo a negociar, tendo em vista que a última reunião ocorreu no início do mês de abril e, até o momento, não houve nenhuma manifestação formal do governo sobre a contraproposta apresentada.

“Almejamos que haja reajuste de nossa remuneração, uma das premissas da reestruturação da carreira. Por isso, as tratativas devem ocorrer até o mês de julho, tendo em vista que em agosto é encaminhado o planejamento do orçamento para o ano seguinte. Se nosso reajuste não for encaminhado na lei orçamentária, ele fica fora do orçamento de 2025”, disse a associação.

A associação ainda afirma que, após o manifesto em todo o país, esperam que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos dê a devida atenção à causa, para que as negociações continuem e que alcancemos a reestruturação pedida.

Junto à paralisação, a maioria das Assembleias realizadas nos estados votou a favor do estado de greve. Ou seja,a qualquer momento pode ser deflagrada uma greve dos servidores do IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente e Serviço Florestal Brasileiro - que são os órgãos cujos servidores fazem parte da carreira de Especialistas em meio ambiente", finalizou Lorena Souza, presidente da Asibama.

A convocação foi divulgada pela Ascema Nacional (Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente), que enviou uma carta à ministra Marina Silva alertando sobre a greve.

“Infelizmente, o aparente desinteresse do Governo Federal em realizar a justa e devida reestruturação da Carreira e do Pecma não nos traz motivos para celebração. Portanto, frente a necessidade de seguirmos mobilizados e pressionando para que tenhamos o reconhecimento do governo, as servidoras e servidores ambientais federais de todo o país se unirão em uma paralisação nacional no próximo dia 5/6/2024, quando serão realizados atos em todos os estados e no Distrito Federal em prol da reestruturação da Carreira e do Pecma”

O Ibama e ICMBio foram procurados pela reportagem do Grupo Liberal, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.