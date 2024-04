Servidores do Ibama rejeitam proposta do governo em 22 estados

Os servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de 22 estados rejeitaram a proposta de valorização de carreira, apresentada pelo governo federal. Há cerca de quatro meses, os profissionais estão em mobilização pela reestruturação da carreira ambiental. Os outros cinco estados ainda não analisaram o documento com os ajustes sugeridos pelo Ministério da Gestão.

Na próxima quinta-feira (25), acontecerão assembleias em Alagoas e Mato Grosso para votar o tema. Sergipe, Amapá e Amazonas ainda não têm votações marcadas.

“As propostas [do governo] não correspondem à reestruturação necessária à manutenção do trabalho de formulação e execução das políticas ambientais no país”, afirmou a área técnica da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema), uma das lideranças da mobilização.

Segundo as alegações formais de servidores do Ibama, no fim de dezembro do ano passado, havia um “abandono” que perdurava há uma década e alegaram ter sido a categoria mais assediada pelo governo Bolsonaro.

VEJA MAIS