Rumo à COP 30: evento do governo do Pará e BNDES busca preparar empresários do turismo de Belém

Micro, pequenos e médios empresários podem participar, até esta quinta-feira (23), do evento “Rumo à COP 30”, uma rodada de negócios promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o governo do Pará, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. O evento, que teve início nesta quarta-feira (22), é voltado para os setores de hotéis e restaurantes e contribui para a preparação do comércio local para receber o encontro sobre mudanças climáticas em 2025.

VEJA MAIS:

Durante entrevista a jornalistas, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, explicou que o intuito da iniciativa é buscar soluções para os empresários locais que desejam se profissionalizar ainda mais para a COP 30. “Que a gente possa fortalecer o segmento de turismo do nosso Estado, isso faz parte de uma estratégia de preparação para a nossa COP 30, e que a gente atinja a nossa meta, que é deixar um legado para o nosso Estado em todo o segmento”, enfatizou.

Hana Ghassan, vice-governadora do Pará, representou o Executivo estadual durante o encontro (Thiago Gomes / O Liberal)

A representante do Executivo estadual ainda disse que outra contribuição é uma medida anunciada pelo governo do Pará na semana passada: a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para hotéis, pousadas e motéis na compra de ativos e bens para o setor. Isso, para Ghassan, é uma forma de incentivo para quem quer reformar seu meio de hospedagem e, junto com outras estratégias, integra um planejamento maior para a capital paraense.

Prefeitura

Vice-prefeito de Belém, Edilson Moura esteve no encontro representando o Executivo municipal e afirmou que a Prefeitura está olhando além da COP 30: para o legado que o evento vai deixar para a cidade. “A gente espera que, a partir de 2024, 2025, o turismo cresça na nossa cidade, no nosso Estado de modo geral. Nós estamos preparando a cidade, mais de 70 mil pessoas virão para cá e conhecerão a metrópole da Amazônia e com certeza retornarão em outros momentos. Isto é a ideia de desenvolvimento local: conhecer a Amazônia significa retornar para a Amazônia”, pontuou.

Prefeitura está olhando não apenas para a COP 30, mas para o legado que o evento vai deixar, diz vice-prefeito de Belém, Edilson Moura (Thiago Gomes / O Liberal)

Durante o evento, que segue até esta quinta-feira (23), a Prefeitura está disponível por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), que tem um estande voltado para empresários de micro, pequeno e médio porte com algum tipo de débito com o município. Segundo Edilson, a Sefin vai facilitar “de todas as formas possíveis” para que as pessoas do setor estejam “completamente legalizadas” e possam acessar recursos do BNDES.

Investimentos

No encontro “Rumo à COP 30”, os micro, pequenos e médios empresários são atendidos por agentes financeiros disponíveis para orientação sobre investimentos com foco no aumento da demanda de serviços em razão do evento de 2025. O diretor financeiro de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do BNDES, Alexandre Abreu, destacou que trata-se do maior e mais importante encontro do Brasil e do mundo, e que a escolha de Belém foi “extremamente acertada”.

Para auxiliar os empreendedores locais, o BNDES está organizando uma grande sistemática de crédito, principalmente às micro, pequenas e médias empresas do setor de turismo. Participam do evento o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia (Basa), Banco do Estado do Pará (Banpará), Cresol, Sicoob, Sicredi e Bradesco.

Empreendedores e outros interessados participaram do evento nesta quarta-feira (22) (Thiago Gomes / O Liberal)

“A primeira coisa que nós estamos fazendo hoje aqui é trazer os agentes financeiros. Os bancos estão com seus melhores técnicos, em salas específicas, conversando com os empresários. O governo também está organizando linhas de crédito e, principalmente para esse público, o mais importante é a garantia, e o BNDES é o administrador do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), que funciona como uma espécie de avalista das operações, ele está trazendo também essa possibilidade”, detalhou.

Embora não estivesse no Hangar presencialmente nesta quarta-feira (22), o ministro do Turismo, Celso Sabino, fez uma aparição por videochamada. Ele ressaltou que o momento atual traz “enorme visibilidade” para o Brasil.

“É uma excelente notícia saber que o BNDES possibilitou que os recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) estejam entre as opções de crédito. Entre 2019 e 2023, foram 9.775 financiamentos celebrados, que somam mais de R$ 2,79 bilhões. Contem com o Ministério do Turismo e o governo do presidente Lula para que o turismo do Pará faça da COP 30 um evento memorável."

Empreendedorismo

Diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae-PA), Rubens Magno garantiu que a entidade está preparada para ajudar as micro e pequenas empresas, como vem fazendo nos últimos 50 anos em todo o Brasil.

“Quando a gente fala de crédito, o nosso Estado está completamente preparado, a gente trouxe as melhores pessoas do time para as orientações de crédito, porque a gente precisa que este empresário tenha a presença do Sebrae no seu negócio, exatamente para ele não só tomar o crédito, mas saber quanto tomar e onde alocar esse crédito”, enfatizou.

Já a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabeth Grunvald, manifestou, durante o evento, o apoio do setor produtivo e a crença “nesse momento especial para o Pará e para nós”. Segundo ela, o advento da COP 30 é uma “grande janela de oportunidade”, considerando que este foi o segmento que mais sofreu e teve perdas ao longo dos anos da pandemia, de acordo com Grunvald.

A representante ainda divulgou que, no último final de semana, quando foi realizada a Feira Pará Negócios em Belém, foram assinados os três primeiros contratos com recurso do Fungetur: R$ 1,5 milhão destinados a um hotel em castanhal; R$ 60 mil para uma agência de turismo em Ananindeua; e R$ 150 mil para um restaurante na Ilha do Combu.