Retrospectiva 2024: veja os fatos mais marcantes na área de economia no Brasil e no Pará

Em 2024, o dólar atingiu níveis históricos, impulsionado por fatores internos e externos. No Brasil, a alta refletiu as incertezas sobre o controle fiscal e o pacote de ajuste anunciado pelo governo Lula, que aumentaram a desconfiança no mercado. O programa incluiu a revisão de tetos salariais, mudanças nas aposentadorias militares e a redução de impostos para a classe média.

O ano também foi marcado pela consolidação do Pix como o principal meio de pagamento no país, ultrapassando a marca de 250 milhões de transações financeiras no último mês de 2024. O número, divulgado pelo Banco Central, representa R$ 124,3 bilhões em movimentações. O recorde anterior, de novembro do mesmo ano, havia sido de 239,9 milhões de transações.

Relembre mês a mês os principais acontecimentos de 2024!

