PIX atinge recorde de 250 milhões de transações financeiras em um único dia

O PIX registrou um recorde ao atingir 250,5 milhões transações financeiras nesta última sexta-feira (6). O número, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (9) representa R$ 124,3 bilhões em movimentações.

VEJA MAIS:

O recorde anterior era de 239,9 milhões de transações, as quais foram realizadas no dia 29 de novembro deste ano.

"Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", informou o Banco Central.

Ainda de acordo com o Banco Central, as movimentações financeiras realizadas através do PIX somaram R$ 17,18 trilhões em 2023. O número representou cerca de 39% de todas as transações financeiras realizadas no Brasil.

PIX Automático

Uma das novas modalidades previstas para serem lançadas pelo Banco Central é o PIX automático, que poderá ser utilizado para o pagamento de cobranças recorrentes, como contas de água, luz, escolas, parcelamento de empréstimos entre outros. A expecativas é que este formato seja disponibilizado em 16 de junho d 2025.

Segundo o Banco Central, a ideia é que o PIX automático facilite o pagamento de débitos contínuos dos usuários. Hoje é possível conseguir isso através do débito automático, mas ele ainda exige que as empresas fechem parcerias com os bancos para disponibilizar o serviço.