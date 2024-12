Uso do PIX cresce no Brasil e reduz notas como forma de pagamento

Uma pesquisa do Banco Central (BC), de 2019 para 2023 houve uma queda de 36 pontos percentuais no uso do dinheiro para realização de pagamentos pelos brasileiros. Isso porque o PIX se tornou uma modalidade mais prática e comum entre os brasileiros.

Segundo o levantamento, em 2019, 76,6% dos pagamentos registrados tinham sido realizados com dinheiro. Já em 2023, o percentual caiu para 40,5%. Os dados do BC apontam que o PIX foi utilizado em 24,9% dos pagamentos. Com isso, se tornou o meio de pagamento mais utilizado pela população, após o dinheiro.

No dia 29 de novembro de 2024, o Banco Central divulgou que o PIX bateu um novo recorde de transações, com quase 240 milhões de operações em um único dia.

Meios de pagamento preferidos

Na pesquisa, mais da metade das pessoas (64,9%) citaram o PIX como meio de pagamento preferido. Já 55,7% mencionaram o dinheiro entre os dois meios de maior preferência.

Em relação aos comércios, o PIX também foi o meio de pagamento mais mencionado, sendo registrado por 69,5% das pessoas. O dinheiro foi apontado por 64,4% dos estabelecimentos.

Apesar dos dados expressivos, 17,3% dos entrevistados não usaram o PIX nos últimos 12 meses. O principal motivo para 37,3% dessas pessoas é a falta de conhecimento sobre o uso do meio de pagamento.