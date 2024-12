BNDES e BID anunciam R$ 5,4 bilhões para financiar micro e pequenas empresas na Amazônia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) obteve um empréstimo de R$ 4,5 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para facilitar o acesso ao crédito de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) na Amazônia brasileira. O projeto, denominado Pró-Amazônia, conta ainda com uma contrapartida de R$ 900 milhões do banco brasileiro e tem o potencial de atender 16 mil empresas da região.

A iniciativa busca fortalecer atividades produtivas que gerem empregos, aumentem a renda e promovam a preservação ambiental. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, enfatizou o impacto econômico e ambiental do programa:

"Com o crédito, as micro, pequenas e médias empresas poderão expandir sua capacidade de investir em práticas sustentáveis, conciliando desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Esses recursos poderão ser aplicados em ativos fixos, como máquinas, equipamentos e veículos", afirmou Mercadante.

De acordo com o BNDES, o programa também define metas específicas:

30% dos recursos para empresas lideradas por mulheres.

20% para práticas de agricultura de baixo carbono.

70% dos investimentos direcionados a municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média nacional.

O compromisso ambiental inclui uma política de desmatamento zero, que prevê monitoramento georreferenciado das áreas beneficiadas e exclusão de financiamentos em áreas com alertas ativos de desmatamento.

Importância para a Amazônia

As MPMEs desempenham um papel crucial na economia nacional, especialmente em regiões como a Amazônia, onde enfrentam barreiras no acesso a crédito de longo prazo. Ilan Goldfajn, presidente do BID, destacou a relevância desse apoio:

"O futuro da Floresta Amazônica depende de uma abordagem que alie proteção ambiental e oportunidades econômicas. Este programa reflete o compromisso de oferecer soluções sustentáveis para as comunidades locais."

Estrutura financeira do programa

O financiamento do BID terá um prazo de amortização de 25 anos, com 5,5 anos de carência e taxa de juros baseada na SOFR (taxa referencial do Federal Reserve de Nova York). O modelo de crédito indireto do BNDES permitirá operações realizadas por agentes financeiros credenciados, contribuindo para a descentralização do crédito e a mobilização de recursos do setor privado.

Sobre os parceiros

BNDES: É um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e o principal instrumento do Governo Federal para fomentar investimentos e financiamentos de longo prazo em todos os setores da economia brasileira. Seu foco é promover geração de empregos, renda e inclusão social, com ênfase em inovação e desenvolvimento sustentável.

BID: Fundado em 1959, o Banco Interamericano de Desenvolvimento busca melhorar a qualidade de vida na América Latina e no Caribe. Oferece financiamento, assistência técnica e soluções inovadoras para promover crescimento econômico e bem-estar social.

Com o Pró-Amazônia, BNDES e BID reforçam seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e inclusivo da Amazônia brasileira, impulsionando o empreendedorismo e a economia local enquanto preservam o meio ambiente.