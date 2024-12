Entenda a disparada do dólar: o que está por trás da alta recorde da moeda

O dólar registrou um salto significativo nas últimas semanas, alcançando a cotação recorde de R$ 6,26 nesta quarta-feira (18/12). Desde o início de novembro, a valorização da moeda americana em relação ao real foi superior a 10%, intensificando preocupações no mercado financeiro e seus impactos na economia brasileira.

A subida do dólar é resultado de uma combinação de fatores internos e externos. No Brasil, dúvidas sobre o controle das contas públicas e a aprovação de medidas fiscais aumentaram as incertezas. No cenário internacional, as políticas econômicas nos Estados Unidos, como o esperado aumento de juros, também contribuíram para fortalecer a moeda americana.

Principais fatores para a alta do dólar

Alta do dólar em números Em 6 de novembro: R$ 5,67.

Nesta quarta-feira (17): R$ 6,26.

Alta acumulada em 2024: +10%. Cenário nacional Início de 2023 : queda de 8,06% no dólar, devido a novas regras fiscais e reforma tributária.

: queda de 8,06% no dólar, devido a novas regras fiscais e reforma tributária. 2024 : piora nas expectativas com dúvidas sobre o controle da dívida pública.

: piora nas expectativas com dúvidas sobre o controle da dívida pública. O governo precisa zerar o déficit público até 2025, mas as medidas anunciadas, como corte de gastos de R$ 70 bilhões, não convenceram o mercado. Fatores internos Promessa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil gerou críticas do mercado pressionando o câmbio.

Investidores esperavam cortes mais profundos em gastos estruturais, como Previdência e saúde.

Dúvidas sobre a aprovação do pacote fiscal no Congresso aumentaram a incerteza. Cenário internacional Eleições nos EUA : vitória de Donald Trump reacende protecionismo e guerra comercial com a China.

: vitória de Donald Trump reacende protecionismo e guerra comercial com a China. Inflação nos EUA : expectativa de juros mais altos pelo Federal Reserve fortalece o dólar.

: expectativa de juros mais altos pelo Federal Reserve fortalece o dólar. Juros altos tornam os títulos americanos (Treasuries) mais atrativos, aumentando a demanda pelo dólar. Impacto no Brasil A combinação de desafios internos (gastos públicos) e externos (alta dos juros nos EUA) pressiona o real.

A moeda norte-americana ficou mais forte, afetando a inflação, juros e investimentos no Brasil.