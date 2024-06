Restaurantes se preparam para receber casais nesta quarta-feira (12)

O Dia dos Namorados este ano cai bem no meio da semana, mas isso não assustou os casais que optam por celebrar a data fora de casa. Entre as opções mais procuradas pelos consumidores estão restaurantes, bares e moteis. Os empreendedores estão otimistas com o faturamento para esta quarta-feira (12).

Fábio Sicília é proprietário de um tradicional restaurante da capital paraense. Ele conta que, apesar do número de estabelecimentos ter aumentado em Belém, a meta de público para este ano já foi alcançada.

“Nós abrimos 120 vagas no dia 1° deste mês e conseguimos esgotar todas no mesmo dia, embora a concorrência tenha crescido com os novos restaurantes que surgiram. Então, estamos muito felizes”, comemora.

Fábio Sicília é dono de um restaurante e conta que as reservas para o Dia dos Namorados esgotaram em menos de 24h (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Antecipar a reserva é uma maneira de se preparar antecipadamente para fugir das longas filas e garantir uma comemoração mais tranquila, longe dos tumultos e da dificuldade em conseguir uma vaga.

A estratégia dos restaurantes para atender à alta procura é investir em menus especiais, promoções exclusivas e decorações temáticas. Segundo Fábio Sicília, o foco vai ser justamente proporcionar ao público uma noite memorável, com pratos que podem variar de R$58 até R$110.

“Nós já estamos com tudo preparado para receber os casais. A ambientação está toda romântica e com flores naturais. Teremos ainda música ao vivo e, além do menu tradicional, teremos um menu especial que junta salmão e molho de gorgonzola, com sobremesa de banana”, comenta o empresário.

Segundo o Sindicato dos Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares (Shores), a expectativa é que em Belém a arrecadação com a data tenha um aumento de até 19% em relação ao mesmo período em 2023.

O advogado Fernando Soares, assessor jurídico do Shores, aponta que o setor está otimista. “A gente espera que esse ano seja um pouco melhor, com um crescimento de até 19% na alimentação fora do lar”, afirma.

Em relação aos serviços, o advogado conta que o setor apresenta opções variadas para o público. ”Existem empresas que fazem buffets, outras - em um número menor - que fazem reserva para um público mais específico. E tem ainda os meios de hospedagem tradicionais que fazem um combo nos quais o consumidor pode optar pelo jantar e a hospedagem”, aponta Fernando.

Para os casais que ainda estão em busca de uma programação diferenciada para comemorar a data, Fernando apresenta uma nova opção que junta variadas formas de entretenimento.

“Existem algumas promoções muito bem boladas para essa data. Por exemplo, existe um meio de hospedagem que promove um passeio de barco noturno, um jantar romântico e o apartamento”, conta.

Moteis devem faturar mais do que os restaurantes



O Dia dos Namorados está em sexto lugar entre as datas que mais movimentam a economia brasileira, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Devido à comemoração, os consumidores costumam investir na compra de presentes e saídas com os parceiros.

No entanto, segundo Fernando Soares, existe uma área que se destaca mais do que os bares e restaurantes. “Essa é uma data praticamente dos moteis, é o segmento econômico que mais angaria dinheiro neste dia. Em regra, nesta data, os moteis têm uma taxa de ocupação de 100 a 180%, uma vez que - a depender do estabelecimento - o funcionamento vai das sete da manhã até às sete da manhã do dia seguinte. A coisa é nervosa”, frisa.

A explicação, de acordo com o especialista, é pela facilidade em juntar dois tipos de programação entre o casal.

“Você conjuga as duas coisas, afinal você pode jantar no local e em seguida ter um momento íntimo com o seu parceiro ou parceira”, acrescenta Fernando Soares.