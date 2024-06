Theatro da Paz apresenta '4º Sarau Chuva de Poesia' no Dia dos Namorados

Em comemoração ao Dia dos Namorados, o Theatro da Paz apresenta, na quarta-feira (12), a quarta edição do "Sarau Chuva de Poesias". A iniciativa do espaço e do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), promete emoções e muitas inspirações ao público, a partir das 18 horas, no Foyer do Theatro. A entrada será gratuita e limitada a 50 pessoas conforme ordem de chegada.

O poeta e escritor Renato Gusmão conhece de perto a trajetória do Sarau. Ele foi convidado pelo diretor do Theatro da Paz, Edir Augusto Proença, desde a primeira edição, para fazer a curadoria do evento. Desse modo, Renato tem a função de arregimentar os poetas e o público em geral, na divulgação nos dias que antecedem o Sarau junto a "pessoas a fim de ouvir e dizer poemas.

Na dinâmica do evento, ocorre uma surpresa para lá de agradável em todos os sentidos: pessoas que se pensa que comparecem ao local somente para ouvir poemas estão muito interessadas em falar, e é, então, aberto o microfone para todas as pessoas que estão presentes. "E quem está a fim de se inscrever para dizer poesia, se inscreve na hora, inclusive, os poetas conhecidos, e são chamadas pela ordem. A temática é livre, e o que a gente vai homenagear, no Sarau, é o Dia dos Namorados, como uma temática livre. As pessoas podem dizer poemas de amor, poemas para os seus namorados, companheiros, companheiras, porém, quem quiser dizer poemas de árvore, de rio, de floresta, Amazônia, de guerra, pode dizer", destaca Renato Gusmão.

Ele observa que essa experiência tem sido muito positiva, desde o projeto piloto. "E o que é interessante é que a gente não está dizendo nesse Sarau poemas apenas para os poetas, como ocorre na maioria dos saraus dos quais já participei. No Sarau Chuva de Poesia, o público interage tanto na audição quanto na participação do dizer poesia", acrescenta Renato. Para esse poeta, o tema do Dia dos Namorados, romântico, da companhia entre pessoas apresenta-se como bem inspirador.

Em sua última edição, realizada em abril, o Sarau homenageou o escritor paraense Alonso Rocha, conhecido como o "príncipe dos poetas". Além de reverenciar Alonso, o evento também contou com a participação especial de Antonio Juraci Siqueira, escritor e poeta amazônico.

Segundo Edyr Augusto Proença, escritor, dramaturgo e jornalista, membro da Academia Paraense de Jornalismo, levar poesia ao Theatro da Paz vai além de reconhecer os talentos literários da cidade. Para ele, levar o Sarau para o espaço é uma forma de exaltar o local, símbolo da riqueza cultural e histórica de Belém.

“O Theatro da Paz, como um dos mais emblemáticos espaços culturais de Belém, representa não apenas um palco físico, mas também um símbolo da riqueza cultural e histórica da cidade. Ao trazer a poesia para este cenário magnífico, o Sarau Chuva de Poesia não apenas enaltece os artistas locais, mas também reafirma o compromisso com a preservação e promoção da cultura paraense”, diz.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)