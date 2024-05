Musical sobre Bibi Ferreira chega a Belém com três apresentações; saiba onde e como assistir

O espetáculo "Bibi, uma vida em musical" está com uma nova turnê pelo Brasil e estreia em Belém nesta quinta-feira (30/5), no Theatro da Paz, no bairro da Campina, com três sessões, em homenagem ao centenário de Bibi Ferreira, considerada uma das maiores artistas da cena nacional. Ela, com seus 76 anos de carreira enquanto atriz, cantora, diretora e produtora, terá sua trajetória contada de forma metalinguística, abordando experiências no teatro de comédia, teatro de revista, grandes musicais e teatro engajado. Além de quinta-feira, a peça também terá exibição na sexta-feira (31/5), também às 19h30, e às 18h no sábado (1º/6). Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Theatro ou pela internet, por mio do site Ticket Fácil.

A atriz Amanda Acosta, que dá vida à Bibi Ferreira no espetáculo, afirmou se sente privilegiada por ser escolhida para interpretar a artista. “É um dos grandes desafios da minha carreira, porque é tão difícil falar dela, que fez muito pelo teatro, pela televisão também, que deu o seu melhor, deu sua vida ao seu ofício, para levar o melhor para o público”, declarou Amanda ao Grupo Liberal.

Ela enfatizou a responsabilidade e o desafio de interpretar a atriz. Para viver o papel, Amanda precisou estudar Bibi Ferreira na totalidade: do físico ao jeito de falar da artista. “Eu interpreto a Bibi dos 19 até os 92 anos, sem maquiagem, nada. É tudo através do trabalho vocal. Esse envelhecimento vem através do trabalho vocal e físico”, explicou.

Amanda disse se sentir emocionada de trazer Bibi Ferreira à vida no palco. A atriz chegou escutar relatos do público de ter, de fato, visto a artista em cena. “Então, é uma emoção. Sair e falar em público, e ouvir as pessoas sensibilizadas dizendo que viram a Bibi no palco. Para mim, essa é a maior recompensa do trabalho”, afirmou. Ela já ganhou vários prêmios por sua interpretação.

Uma das coisas que deixou a atriz emocionada ao longo da turnê é ver o público tocando os teatros e destacou a importância da troca cultural: “Isso mostra que o público está comparecendo e querem o teatro. Isso me enche de alegria. O que tem me marcado também é pode estar em contato com essa diversidade cultural que tem no Brasil”.

A atriz, que esteve anos atrás em Belém com o Trem da Alegria realizando apresentações, afirmou que estar entusiasmada pelo retorno a capital trazendo a peça. “Estou muito feliz em poder voltar para a cidade agora, em outra fase da vida, e quero poder aproveitar e conhecer mais da arte, dos artistas aí da região, que são muito talentosos no artesanato, nas artes plásticas, na música e nas artes cênicas”, acrescentou Amanda, dizendo que está animada para subir ao palco do Theatro da Paz.

Além de Amanda, o elenco também possui mais 18 atores, como Chris Penna, Gottsha, Simone Centurione, Rosana Penna, João Telles, Fabricio Negri, Leandro Melo, Julie Duarte, Fernanda Misailidis, Mariana Montenegro, Flávio Moraes, Ariel Venâncio, Leonam Moraes, Daruã Góes, Léo Araújo, Elis Loureiro e Rafa Diverse. A direção musical é assinada por Tony Lucchesi.

Com direção de Tadeu Aguiar, o musical explora a vida pessoal e profissional de Bibi, incluindo sua formação em música e dança, incentivada pela mãe Aida Izquierdo, bailarina espanhola, e sua estreia no teatro aos 19 anos, em um papel escrito pelo pai, o ator Procópio Ferreira. Momentos como o nascimento de sua filha Tina Ferreira, a homenagem da escola de samba Viradouro e sua chegada à Broadway aos 90 anos também são destacados. O espetáculo também celebra o legado de Artur Xexéo, que faleceu em 2021.

"A peça que fizemos em 2018 no Rio de Janeiro sobrevive até hoje com enorme sucesso. Eu trabalhei muito tempo com a Bibi Ferreira, fui muito amigo dela, e quando ela completou 50 anos de carreira, ela me convidou para cantar com ela, com a Casa Sinfônica de Belo Horizonte, num espetáculo chamado Bibi in Concert. Depois fiz outros espetáculos com ela. Então, dirigir esse musical é como se eu revivesse toda a história que ela me contou da própria vida. É um momento muito bonito da minha vida, da minha carreira", explicou o diretor da peça.

Aguiar destacou o que o público pode esperar do musical em termos de produção e narrativa. "O povo pode esperar uma produção linda e impecável, uma produção com cenários ricos, com uma orquestra incrível, com atores extraordinários, e uma história que merece ser contada todo o tempo, que é a história da Bibi Ferreira. Que se mistura com a história do Brasil e que se mistura com a história do teatro brasileiro", declarou.

O elenco interpreta 33 canções, cinco delas criadas especialmente para o espetáculo por Thereza Tinoco, cujas composições já foram gravadas por artistas renomados como Simone, Ney Matogrosso e Lucinha Araújo.

A peça já acumula mais de 40 prêmios e 110 indicações. O roteiro é assinado por Artur Xexéo e Luanna Guimarães. A produção é apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Circuito Cultural Bradesco Seguros, via Lei de Incentivo à Cultura, e realizada pela Negri e Tinoco Produções Artísticas.

SERVIÇO

Espetáculo ‘Bibi, uma vida em musical’ em Belém

Data e horário: quinta, 30, e sexta-feira, 31, às 19h30; e sábado, 1º, às 18h;

Local: no Theatro da Paz, no bairro da Campina;

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Theatro ou online, por meio do site Ticket Fácil;

Classificação Indicativa 10 anos.