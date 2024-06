Shopping Pátio Belém estende horários para o Dia dos Namorados

O Shopping Pátio Belém preparou uma promoção especial para celebrar o Dia dos Namorados, oferecendo aos consumidores uma experiência única e repleta de carinho. Durante todo o período que antecede a data comemorativa, a cada 400 reais em compras, os clientes poderão trocar suas notas fiscais por uma deliciosa caixa de bombons da Brasil Cacau. Essa iniciativa visa proporcionar um toque doce e especial para a celebração dos apaixonados, incentivando os consumidores a aproveitarem as variadas opções de presentes e produtos disponíveis no shopping.

Além da promoção de bombons, o shopping promete tornar este dia ainda mais memorável com um evento musical exclusivo. Amanhã, no dia 12 de junho, os visitantes terão a oportunidade de curtir um show ao vivo da banda Lohanzinho & Banda, às 18h, na Praça Central. O grupo, conhecido por suas repertórios envolventes, promete criar uma atmosfera encantadora e festiva, proporcionando uma noite inesquecível para todos os casais presentes.

Pátio Belém tem horário especial para o dia, com funcionamento estendido até às 23h (Foto: Divulgação Shopping Pátio Belém)

As expectativas para o Dia dos Namorados deste ano são positivas, especialmente no setor de compras em shoppings. Segundo projeções da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as vendas nos shoppings devem crescer 4,2% em 2024. Esse aumento reflete não apenas a retomada econômica, mas também a disposição dos consumidores em celebrar datas especiais com presentes significativos. O Shopping Pátio Belém, ao oferecer promoções e eventos atrativos, contribui diretamente para esse crescimento, incentivando os consumidores a escolherem o local como seu destino de compras e lazer.

Vendas nos shoppings devem crescer 4,2% em 2024 (Foto: Divulgação Pátio Belém)

Para os clientes que desejam garantir o presente dos namorados do conforto da sua casa, terão a opção de aproveitar as promoções comprando por WhatsApp através do número (91) 99233-4629, além da possibilidade de receber em casa ou retirar na loja. Além disso, em uma iniciativa para acomodar a demanda crescente por compras para a data, o Pátio Belém confirmou horário especial para o dia, com funcionamento estendido até às 23h.

Shopping promete tornar este dia ainda mais memorável com um evento musical exclusivo (Foto: Divulgação Shopping Pátio Belém)

Com todas essas iniciativas, o estabelecimento se consolida como um dos principais pontos de encontro para a celebração da data. O público paraense terá a oportunidade de viver um Dia dos Namorados inesquecível no Pátio Belém, aproveitando todas as vantagens e surpresas preparadas especialmente para os clientes.