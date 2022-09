Receita abre consulta ao quinto lote da restituição do IRPF 2022

A partir desta sexta-feira (23), já estará disponível a consulta do quinto lote da restituição do Imposto de Renda de 2022. A Receita Federal informou que RS 1,9 bilhão será destinado aos 1.220.501 contribuintes que devem receber o crédito bancário em todo país. No Pará, o valor total de R$ 46.638.778,90 será distribuído entre 28.121 contribuintes.

A Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas somam 15.764 contribuintes que terão direito a R$ 26.887.650,10. Enquanto em Marabá, serão R$ 15.281.363,23 para 8.765 contribuintes e em Santarém são R$ 4.469.765,57 para 3.592 contribuintes.

A restituição pode ser conferida na página da Receita, na aba "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Se identificar alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 (um) ano no Banco do Brasil

No estado do Pará estão retidas em malha 22.119 declarações no mesmo período. Deste total, 14.268 são referentes à Delegacia da Receita Federal Belém – DRF Belém; 2.433 à DRF Santarém e 5.418 à DRF Marabá. Já na 2ª Região Fiscal o total é de 46.111 declarações.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)