Quase metade dos paraenses entrega a declaração de Imposto de Renda

Com o prazo se aproximando para o fim do recebimento de declarações do Imposto de Renda, pela Receita Federal, que é 31 de maio, contribuinte paraenses passaram a prestar contas com o Fisco em maior número, chegando, nesta segunda-feira (11), a 327.233 contribuintes que entregaram a declaração em todo o Pará.

Já na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 728.778 contribuintes cumpriram a obrigação Federal. O número esperado de declarações pela Receita Federal no Pará é de 707 mil, então, nem a metade está em dia com as obrigações no Estado.

O imposto a pagar apurado também teve seu vencimento adiado para o final do mês de maio, mas as restituições seguirão o cronograma anterior, sem alteração. As datas permitidas para o débito automático passam a ser 10 de maio, para a primeira cota, e até 31 de maio para as demais.

Para a supervisora do Imposto de Renda no Pará, Luiza Maria Pinto, apesar de indesejável, é normal os contribuintes postergarem até a última hora. Ela explica que todos os anos, acontece isso. “Praticamente 50% das declarações são entregues na última semana ou mesmo nos dois últimos dias do prazo”, afirma.

Quem precisa declarar o imposto de renda em 2022?