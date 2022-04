Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda é prorrogado para 31 de maio

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 foi prorrogado para o dia 31 de maio – antes era 29 de abril. A ampliação do prazo também vale para entrega das informações de Imposto de Renda de quem saiu do país e da declaração de espólio. Nesta terça-feira (5), foi publicada no Diário Oficial da União a instrução normativa com as mudanças. As informações são do G1 Nacional.

Em todo o País, a Receita Federal espera receber 34,1 milhões de declarações – sendo 707 mil somente no Pará. O programa está liberado para download desde o dia 6 de março, no site da Receita Federal.

Quem é obrigado a declarar e não o fizer, ou enviar fora do prazo, terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74, e, no máximo, o correspondente a 20% do imposto devido.