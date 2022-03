Como declarar Imposto de Renda? Entenda o que é restituição do IRPF

A Receita Federal publicou na última quinta-feira (24/02) as regras para a declaração do Imposto de Renda (IRPF) em 2022. As declarações poderão ser feitas das 8h do dia 7 de março até as 23h59 do dia 29 de abril. O cronograma de restituições inicia no dia 31 de maio. Veja como declarar o imposto e o que é a restituição do IRPF:

Sou obrigado a declarar o Imposto de Renda?

Neste ano, é obrigado a declarar o cidadão em pelo menos uma das seguintes situações:

Recebeu rendimentos tributáveis com soma superior a R$ 28.559,70; Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, com soma superior a R$ 40 mil; Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou realizou operações em bolsas de valores, mercadorias, futuros e similares; Teve receita bruta de atividade rural em valor superior a R$ 142.798,50 Teve, em 31/12/2020, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$ 300 mil;

Como declarar o Imposto de Renda

O contribuinte pode declarar seu Imposto de Renda por meio do aplicativo PGD IRPF 2022, disponível no site da Receita Federal.

Outra opção é pelo aplicativo da Receita Federal "Meu Imposto de Renda", disponível para aparelhos Android e iOS.

Por fim, há ainda a opção de declarar o IRPF pelo próprio browser de internet, através do serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal.

O que é e quando iniciará a Restituição do Imposto de Renda

Os contribuintes que pagaram um valor de Imposto de Renda maior do que realmente deviam à Receita Federal recebem a restituição do excedente pago.

Neste ano, a restituição será dividida por cinco lotes com datas diferentes. Confira: