Professores de Belém receberão reajuste de 33,24% no salário neste mês, afirma Edmilson Rodrigues

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (10), que o salário dos professores da rede pública municipal terá aumento de 33,24%, já na folha deste mês de março. Com isso, o município aumenta a remuneração desses trabalhadores na capital paraenses sobe de 48% para 64% do valor do piso nacional.

“É o máximo que podemos oferecer neste momento para não prejudicar o funcionamento dos serviços educacionais e nem paralisar as reformas de escolas e outras obras necessárias para a qualidade da educação física municipal”, disse Edmilson.

Segundo o prefeito, hoje, o vencimento base de um professor de Belém é de 48% do valor do piso nacional. “Herança maldita de 16 anos de infortúnio. Não vamos conseguir, neste momento, consertar tudo de uma vez, nem os salários, nem a cidade que foi abandonada e destruída”, argumenta, afirmando em seguida que além do reajuste anunciado, serão mantidas todas as gratificações e adicionais que fazem parte da carreira dos trabalhadores da educação.

“Assim, a maioria da categoria passará de cerca de 6.900 reais para 8.800 reais em média de salário. Isso representa passar de 48% para 64% do valor do piso. Até o final do meu mandato, ou antes disso, se a situação financeira melhorar, todos receberão no mínimo o piso nacional. Isso é questão de honra”, declarou.

Essa matéria está sendo atualizada.