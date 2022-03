Governador Helder Barbalho envia à Alepa projeto que reajusta salário dos servidores em 10,5%

O Projeto de Lei que garante o reajuste de 10,5% no salário de todos os trabalhadores da administração estadual, incluindo comissionados, e mais o incremento no vale-alimentação dos servidores, que passará para o valor de R$ 1 mil, foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), na última segunda-feira (7).

De acordo com a titular da Secretaria de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, a medida representa um avanço significativo na valorização dos servidores públicos, inclusive dos profissionais da educação, que também tiveram assegurado o aumento de 33,24% para o pagamento do piso. “O que representa um importante passo para tornar a remuneração de todas as categorias mais atrativas, além de demonstrar o reconhecimento que temos pelo trabalho executado por todos, que é essencial para o bom funcionamento dos serviços ofertados à população”, ressaltou a titular da Seplad, Hana Ghassan.

VEJA MAIS

A secretária diz ainda que o reajuste foi estudado pela atual gestão, de forma a manter o equilíbrio fiscal e as contas públicas sanadas, buscando mecanismos de valorização do servidor público. Ainda na segunda, o governador Helder Barbalho anunciou o aumento, ressaltando que a medida vai beneficiar diretamente mais de 150 mil pessoas, inclusive aposentados e pensionistas. “Também vamos dar um incremento no auxílio-alimentação que vai para mil reais. Hoje, a maioria recebe R$ 600 de auxílio, então, é um aumento significativo no poder de compra para as famílias dos nossos servidores”, declarou, na ocasião.

Outra medida anunciada foi o reajuste no salário dos professores para garantir o pagamento do piso do magistério, de R$ 3.845,00.

"Nada mais justo que os trabalhadores, os professores especialmente, sejam recompensados por tanto trabalho que eles fazem, principalmente neste momento pandêmico, porque nós tivemos que nos reinventar. Com esse novo reajuste, o piso dos professores faz com que nós tenhamos um fortalecimento financeiro, para mais recursos e assim ajudar as nossas famílias”, declarou Aline Rossi, professora do ensino médio das escolas Cordeiro de Farias, Albanizia de Oliveira e Pedro Amazonas Pedroso.