Governador Helder Barbalho anuncia aumento de 10,5% para servidores, aposentados e pensionistas

O governador Helder Barbalho anunciou, na manhã desta segunda-feira (7), aumento de 10,5% no salário dos servidores públicos do Estado do Pará, além de aposentados e pensionistas. O reajuste, que vai beneficiar 150 mil pessoas, será concedido a partir do mês de abril. Para os professores, o reajuste será de 33,24%, garantindo assim o pagamento do piso salarial da categoria, estabelecido pelo Governo Federal.

VEJA MAIS

Além disso, Helder Barbalho informou que o auxílio alimentação dos servidores vai para R$ 1 mil. Atualmente, a maioria recebe R$ 600,00 de auxílio. "É um aumento significativo no poder de compra para as famílias dos nossos servidores”, declarou.

Quanto aos professores, ele afirma que quando assumiu a gestão do Estado, o salário de entrada de um profissional da categoria era de R$ 1.975. “Com os sucessivos aumentos de nossa gestão, o piso passará para R$ 3.845 reais. Nós praticamente dobramos o vencimento do magistério”.

O governador ressaltou ainda que a atual gestão corrigiu distorções nos salários dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e daqueles que recebiam menos de um mínimo.

“Com a nova política salarial do governo do Pará, além de garantir uma remuneração mais justa e digna, o aumento representa uma injeção direta de recursos na economia paraense para ajudar a retomar as atividades econômicas depois da pandemia da covid-19. Quero lembrar que tudo isso que estamos fazendo é graças a uma gestão série e eficiente com os recursos públicos, obedecendo o planejamento e as regras do equilíbrio fiscal, que é um princípio fundamental da nossa governança, que nos permite reconhecer o valor e a importância dos nossos servidores públicos”.