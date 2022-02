Pará: Reajuste no salário dos servidores estaduais pode chegar a 10%; entenda

O Governo do Pará estuda o percentual de reajuste que será concedido aos servidores do estado, durante a data base de abril. Apesar das análises e das discussões da campanha salarial ainda estarem no início, existe a expectativa de que o aumento na remuneração dos trabalhadores do funcionalismo público estadual chegue aos 10%, considerando a inflação do período.

Em entrevista ao jornal O Liberal, publicada com excluvidade na edição do dia 30 de janeiro, a titular da Secretaria de Estado de Administração (Seplad), Hanna Ghassan, antecipou que o governo espera conceder um percentual de reajuste acima da inflação de 2021.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Estado do Pará (Dieese/PA), hoje, a inflação já está acima de 10%. Por isso, a entidade, que também costuma participar das discussões durante a campanha salarial, calcula uma inflação de aproximadamente 10% para o mês de abril.

"Hoje, ela (inflação) está acima de 10%, mas tudo indica que nós teremos equilíbrio maior de preços, então, estamos trabalhando junto aos servidores com esse percentual aproximado", declarou Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.