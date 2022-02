Governo e servidores estaduais abrem discussões da campanha salarial

Na tarde desta segunda-feira (1), na sede da Casa Civil, representantes de entidades sindicais pertencentes ao funcionalismo público estadual estiveram reunidas com o secretário Iran Lima, quando foram abertas as negociações em torno da campanha salarial 2022. Abril é o mês da data-base do funcionalismo público estadual, segundo Fórum de Sindicatos dos Sevidores Estaduais.

Após três horas de discussão, os representantes das entidades sindicais consideraram proveitosa o resultado da primeira reunião com integrantes do governo estadual. “A audiência de certa forma foi positiva, o chefe da Casa Civil coloca a disposição do governo em negociar com o sindicato e com as categorias do serviço público, garante que vai haver reajuste para os servidores, não apresentou o índice ainda, estão fazendo estudos”, opinou o presidente do CTB, Cleber Rezende.

No encontro foi apresentada e discutida a pauta de reinvindicações da campanha salarial 2022, que inclui, dentre outros temas, a reposição salarial (de 24,49%, de acordo com cálculos do Dieese), reajuste do auxílio alimentação, atualização e/ou criação dos planos de cargos, carreira e remuneração, renegociação das dívidas dos servidores com o Banpará, melhorias nos serviços do Instituto de Assistência à Saúde e garantia de mesa permanente de negociações formada por sindicatos e governo.

O chefe da Casa Civil, Iran Lima explicou que a reunião estava marcada para esta quarta-feira (2), mas foi antecipada. "Abrimos um canal de conversa com eles. Entregaram uma pauta dee reunião, a qual iremos estudar, considerando as condições econômicas, a lei de responsabilidade de fiscal, mas definiremos os encaminhamentos a ser dado na pauta. O governo trabalha com a perspectiva do reajuste. Esperamos negociações pacíficas, vamos buscar condições para o reajuste de todos os servidores", declarou Lima.

Uma nova rodada de negociações está prevista o dia 7 deste mês. Da reunião de ontem, participaram 13 integrantes do Fórum de Sindicatos, dentre eles Sintepp, CTB, CUT-Pará, Sindfisco e Sindsaúde, além da secretária adjunta da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), Thainná Magalhães. Ao todo, 13 pontos integram a pauta do Fórum de Sindicatos, entidade que coordena a ação das entidades sindicais. A pauta já era de conhecimento do Governo do Estado, pois foi protocolada no dia 18 de janeiro na Seplad, em ofício endereçado à titular, Hanna Sampaio.

Alepa

Na manhã desta quarta-feira (2), os representantes dos sindicatos estarão em frente à Assembleia Legislativa realizando um ato de lançamento da campanha salarial deste ano.